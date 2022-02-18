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Глава ЯНАО Артюхов: для Ямала большая честь принимать мероприятия Арктического совета

Политика
Глава ЯНАО Артюхов: для Ямала большая честь принимать мероприятия Арктического совета
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Салехард, 18 февраля. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Николаем Корчуновым и обсудил проведение форума молодых дипломатов Арктических стран.

Как отметил глава региона, для Ямала большой честью является принимать мероприятия Арктического совета. Он сообщил, что ЯНАО не раз организовывал значимые международные мероприятия.

«Важно поддерживать взаимодействие между молодыми лидерами. Мы видим, несмотря ни на что, они отстаивают одни и те же ценности – устойчивое развитие наших северных территорий, защита природы, сохранение традиционной культуры», — цитирует Артюхова «Север-Пресс».

В свою очередь Николай Корчунов подчеркнул, что молодые люди являются значимой частью и будущим Арктики. Именно поэтому, по его словам, важно выстраивать с ними работу для укрепления взаимодействия на международном уровне по ключевым вопросам устойчивого развития региона.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам первого месяца 2022 года сумел сохранить статус максимально устойчивого региона. Среди особо позитивных событий эксперты отметили одобрение ЯНАО инфраструктурного кредита в 50 миллиардов рублей для строительства переправы через реку Обь в районе Салехарда.

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