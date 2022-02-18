Глава МОК встревожен выступлением Валиевой на Играх в Пекине

Пекин, 18 февраля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился впечатлениями от выступления россиянки Камилы Валиевой, столкнувшейся с допинг-скандалом на Олимпийских играх в Пекине.

Он признался, что был встревожен, с каким давлением столкнулась 15-летняя фигуристка. По его словам, несмотря ни на что, она продолжала борьбу за олимпийскую медаль.

«Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей 15 лет», — заявил спортивный чиновник на пресс-коференции.

Он также высказался о проведении Олимпиады в Пекине. По его мнению, соревнования прошли успешно, пишет RT.

Камила Валиева завоевала золото в составе сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Однако личные соревнования она провалила, став четвертой.