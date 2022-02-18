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Надвигающийся на Ирландию и Великобританию шторм может стать самым сильным за 30 лет

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 10:15
Общество
Надвигающийся на Ирландию и Великобританию шторм может стать самым сильным за 30 лет
wikipedia.org  /  NASA / Общественное достояние

Лондон, 18 февраля. Сильнейший шторм, который называется «Юнис», ожидается на территории Великобритании и Ирландии. Он может стать самым мощным более чем за 30 лет.

Приход бури «Юнис» прогнозируется 18 февраля. В связи с этим власти объявили красный уровень опасности в графствах Девоншир и Корнуолл, а также на побережье Уэльса с южной стороны. Угроза жизни людей оценивается как высокая. Также велик риск разрушения объектов инфраструктуры, сбоев в электроснабжении и перемещении общественного транспорта, пишет ТАСС.

Скорость ветра в регионах страны может достигать 140 километров в час. Жителям рекомендуется не выходить на улицу. На территории Уэльса закрыты общеобразовательные заведения, временно остановлено движение поездов. Во всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Вооруженные силы Великобритании приведены в повышенную готовность.

Череда суперциклонов также ожидается в европейской части России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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шторм великобритания буря
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