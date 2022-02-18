Двух амурчан будут судить за браконьерство

Благовещенск, 18 февраля. СК России по Амурской области направил в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, уличенных в незаконной охоте.

По версии следствия, в феврале 2021 года двое жителей Белогорска охотились в окрестностях села Сретенка Серышевского района без соответствующих разрешений. С помощью тепловизора они выследили самца косули сибирской и застрелили его. Сотрудники отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий задержали нарушителей, когда они загружали тушу животного в машину, сообщает AmurInfo.

Ущерб, нанесенный браконьерами, был оценен в 120 тысяч рублей. Материалы с обвинительным заключением по уголовному делу по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб» направлены в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жителя поселка Архара Амурской области за браконьерство в районе устья реки Татакан. За незаконное убийство двух косуль ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.