От идеи до реализации: Вячеслав Шишов о работе лид-дизайнера, собственном агентстве и бренде

Сегодня любой бренд, который хочет занимать высокие позиции на рынке и быть конкурентоспособным в сфере IT, должен уделять внимание не только качеству конечного продукта, но и его визуальной концепции, которая помогает преподнести товар потребителю и погружает в среду, притягательную для потенциального клиента. Качественная «упаковка» позволяет донести те ценности, которые транслирует компания, ее имидж, историю и взгляды. Реализуют эту цель на практике специалисты дизайн и маркетинговых агентств. Их задача выявить ценности компании, сопоставить их с потребностями целевой аудитории и создать коммуникационную стратегию и систему визуальных носителей, позволяющих эффективно и органично донести до клиентов основной месседж.

Ключевую роль в этом процессе обеспечивает ведущий дизайнер или креативный директор. Чтобы узнать о специфике и обязанностях этой позиции, а также вариантах и возможностях дальнейшего развития, мы обратились к ведущему дизайнеру и основателю собственного дизайн-агентства Вячеславу Шишову.

— Расскажите о начале пути в сфере и том, как возникла мысль о своем деле?

— Начиная с 2007 года я являлся участником нескольких российских и зарубежных IT-стартапов. Позже родилась идея по основанию своего собственного агентства, специализирующегося на создании уникальных digital-продуктов. Так в 2010 году возникла компания PIX Media.

Среди наших клиентов были как стартапы, так и крупные компании, ведущие свою деятельность в экономических и промышленных сферах на территории России, Европы, Северной Америки и Азии.

— Почему визуальный контент так важен в современном мире?

— Современное общество крайне искушенное в плане разнообразия визуального контента. Эстетика подачи очень важна и должна учитывать потребности своего адресата. Идентификация бренда как носителя определенных культурных ценностей является ключевой при принятии решения потребителем о покупке товаров и услуг. Кроме того, визуальная концепция повышает лояльность к бренду.

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— В чем особенности digital-дизайна и дизайна в сфере IT?

— Дизайн цифровых пользовательских систем, таких как сайты или мобильные приложения, сейчас также выходит на первый план. Сегодня в условиях высокой конкуренции функционал приложений фактически дублирует друг друга. В этой ситуации пользователь выбирает более удобные с точки зрения дизайна сервисы, интерфейс которых продуман и позволяет интуитивно пользоваться системой, минуя этап обучения.

Современный дизайн в IT-сфере нацелен на изучение психологии и привычек пользователей, проработки сценариев использования цифровых систем. Текущее потребительское поведение значительно отличается от того, каким оно было десять лет назад. В 2022 году пользователи применяют множество новых способов ввода, таких как мультитач, распознавание жестов и голоса. Причем все это не уникальные инновации, а сложившиеся привычки.

Цифровой дизайн с учетом изучения пользовательского опыта — это то, что отличает успешные проекты в сфере IT от обыденных. Это и есть точка роста, которая будет развивать индустрию сегодня и в будущем.

— Расскажите, что входило в квалификацию PIX Media?

— Мы создавали системы визуальной коммуникации компаниям и брендам, можно сказать, делали красивую «упаковку» для товаров и услуг. Наша компания занималась не только разработкой предложения для потенциальных потребителей, но и тем, как оно будет презентовано на рынке.

Главной системной задачей PIX Media было сфокусировать внимание клиента и ярко выделить продукт в общем информационном шуме. Для этого требовалась организованная подача визуальной информации — от первого рекламного контакта до тактильных ощущений при распаковке купленного продукта.

Дизайн каждого элемента в цепочке коммуникаций позволяет клиенту идентифицировать конкретное предложение на рынке, соотнося его с собственной системой ценностей. Факт, когда обладание продуктом или использование сервиса становится для клиента способом собственного самовыражения, является наивысшим достижением команды. Именно эстетика и система выстроенных вокруг бренда культурных ценностей, транслируемые через визуальных контент, позволяют достигать такого уровня лояльности клиентов.

— Есть ли какие-то проекты, которые давались тяжелее всего?

— Нельзя сказать, что какие-то задачи были труднее, так как каждый проект уникален и требует глубокого погружения. Однако отдельно можно выделить работу с финансовой сферой, включающей биржевую торговлю и рынок криптовалюты. Здесь дизайн цифровых систем предназначен для профессионалов отрасли и предполагает знание структуры финансовых процессов.

— Вы могли бы рассказать о подобном проекте и том, как удалось реализовать поставленные задачи?

— Такой работой для нас стал MYTRADE.PRO, который из клиентской идеи с нашей помощью превратился в успешный стартап. Его специфика заключалась в закрытой структуре, где успешные инвесторы продают свои идеи, проводят онлайн-трансляции и рассказывают об особенностях рыночных стратегий. Имея профильное финансовое образование, я выстроил архитектуру сервиса таким образом, чтобы участники процесса смогли вовремя получать важную информацию в сжатом виде и быстро принимать инвестиционные решения.

— Какие еще проекты получилось реализовать за время работы Вашей компании?

— Их достаточно приличное количество, могу отдельно перечислить некоторые. В разное время нашими клиентами стали шведская автомобилестроительная компания Volvo Trucks, одни из лидеров инвестиций в фондовый рынок Ricom-Trust, крупнейшая компания России в сфере элитной и бизнес недвижимости Penny Lane Realty, первый в стране проект Bionic Foods, вышедший на рынок с концепцией рационов здорового питания по подписке.

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— Как со временем расширялось и менялось агентство?

— В процессе работы мы поставили для себя цель замкнуть круг компетенций в рамках создания проектов в сфере интернет-маркетинга. Нам было важно контролировать каждый шаг создания продукта: от идеи до ее полного воплощения и выхода на рынок. Для этого мы добавили к своей экспертизе создание высококачественного фото- и видеоконтента и разработку комплексных маркетинговых стратегий.

— Чем Вы занимаетесь сегодня?

Сейчас мы занимаемся крайне интересным проектом с концептуально-новым подходом к онлайн-обучению, а также ведем ряд направлений, нацеленных на популяризацию переработки и избавление океанов от пластиковых отходов.

Кроме того, я развиваю собственный бренд одежды IDLE , основанный в 2020 году на принципах осознанного потребления и заботы об окружающей среде. Вдохновением для дизайна стало явление беспорядочного смешения культур в мировых мегаполисах, рождающее множество новых направлений искусства и способов самовыражения.