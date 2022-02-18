Пользователи Sina Weibo высмеяли обращение британского премьера Джонсона к Путину

Пекин, 18 февраля. «Грозное» обращение британского премьер-министра Бориса Джонсона к президенту России Владимиру Путину в сети Sina Weibo неуместно. Таким мнением поделились пользователи китайского сервиса микроблогов.

По их словам, таким образом Джонсон объявил китайский язык международным. Пользователи Sina Weibo считают, что вместо подобных заявлений британскому премьеру стоило приехать на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, так как на церемонии присутствовал Путин.

«Забавно. Премьер-министр Великобритании заходит на китайский Weibo, чтобы поговорить с президентом России», — комментируют пользователи Sina Weibo.

kremlin.ru / Администрация президента России

Теперь китайцы «ожидают» на Weibo переговоров Джонсона с президентом США Джо Байденом и французским лидером Эммануэлем Макроном.

По их мнению, Великобритания не может угрожать России. Вашингтону нечего противопоставить Москве, отметили они.

«Ты сможешь, Борис! Дерзай!», — разделали китайцы британского премьера под орех после его «грозного» обращения к Путину.

Ранее британское военное ведомство опубликовало карту гипотетических направлений «наступления» российских войск на украинскую территорию. Минобороны считает ее «возможной осью вторжения Путина».