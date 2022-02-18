Подразделения ВСУ выпустили почти 70 мин и снарядов по территории ДНР

Донецк, 18 февраля. Украинские военнослужащие в пятницу выпустили по территории ДНР 68 мин и снарядов. Под огнем ВСУ оказались пять населенных пунктов.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинская армия вела огонь в направлении населенных пунктов Новоласпа, Горловка, Дзержинское, Доломитное, Верхнетоецкое.

«Всего выпущено 68 мин и снарядов калибра 122 и 120 миллиметров», — рассказали в ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстрелы Донбасса, используя артиллерию, гранатометы и минометы. Стало известно, что 17 февраля киевские силовики нанесли удары по селам Пришиб и Желобок в ЛНР, передает RT.