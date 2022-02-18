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Политолог Лазарев: Украина утратила актуальность для России и США

Политика
Политолог Лазарев: Украина утратила актуальность для России и США
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 февраля. Украина перестала быть значимым вопросом в отношениях России и США, убежден политолог Александр Лазарев.

Эксперт высказался на фоне появления на международной арене риторики о скором «нападении» Москвы на Киев. При этом, Россия неоднократно заявляла: страна не собирается никого «атаковать», предлог используется Западом для расширения НАТО.

Политологу Лазареву хватило двух фраз, чтобы раскрыть незначительность Украины для России и США. Он выступил в эфире телеканала «Наш». Специалист подчеркнул: не стоит думать, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились по ситуации с Киевом.

Политолог Лазарев: Украина утратила актуальность для России и США
ФБА «Экономика сегодня» /

«Если мы будем думать, что американцы и россияне решили вопрос, а президент (Украины. — Прим. ФАН) Владимир Зеленский против, то это тоже заведомо ложный подход. Это не Байден с Путиным договорились, это внешняя конъюнктура изменилась так, что Украина перестала быть актуальна в концепции сдерживания континентальных империй», — заявил Александр Лазарев.

Ранее Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры. Стороны обсуждали ситуацию на Украине, беседа длилась около часа. Об этом рассказали в Белом доме.

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Все новости / Политика / Политолог Лазарев: Украина утратила актуальность для России и США
украина путин байден
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