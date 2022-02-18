Каждый седьмой россиянин испытывает сильный стресс во время работы

Москва, 18 февраля. Примерно седьмая часть жителей России испытывает максимальный стресс на работе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Согласно опросу аналитиков, самая частая причина стресса — накопленная усталость, от которой страдает около половины россиян. На втором месте оказалась излишняя многозадачность. Также многие сотрудники испытывают стресс из-за плохого самочувствия и токсичной атмосферы в коллективе.

В среднем участники исследования оценили свой стресс на 6 баллов из 10. Отмечается, что мужчины чаще всего оценивали его уровень на 5 баллов, а женщины на 6 баллов, передают специалисты.

Напомним, рабочими отношениями с начальством довольны только 52% респондентов из России. Соответствующий опрос ранее провел сервис «Работа.ру».