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Каждый седьмой россиянин испытывает сильный стресс во время работы

Общество
Каждый седьмой россиянин испытывает сильный стресс во время работы
pxhere.com

Москва, 18 февраля. Примерно седьмая часть жителей России испытывает максимальный стресс на работе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Согласно опросу аналитиков, самая частая причина стресса — накопленная усталость, от которой страдает около половины россиян. На втором месте оказалась излишняя многозадачность. Также многие сотрудники испытывают стресс из-за плохого самочувствия и токсичной атмосферы в коллективе.

В среднем участники исследования оценили свой стресс на 6 баллов из 10. Отмечается, что мужчины чаще всего оценивали его уровень на 5 баллов, а женщины на 6 баллов, передают специалисты.

Напомним, рабочими отношениями с начальством довольны только 52% респондентов из России. Соответствующий опрос ранее провел сервис «Работа.ру».

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