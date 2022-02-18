«Русофобская пресс-конференция»: Томас Бах вместо итогов Олимпиады обсуждал Валиеву

Пекин, 18 февраля. Заключительная пресс-конференция президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха больше напоминала не подведение итогов Олимпиады в Пекине, а обсуждение российской фигуристки Камилы Валиевой.

Большая часть пресс-конференции, на которой должны были обсуждаться итоги масштабного спортивного события, была посвящена обсуждению Валиевой и «проблемах» российского спорта, сообщает Telegram-канал ТАСС. Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что пресс-конференция явно носила определенный характер.

«Это была абсолютно русофобская пресс-конференция. Из 70-ти минут общения с Бахом, больше 60-ти исключительно о том, какие русские, что они не могут обогреть Камилу», — заявил Конов корреспонденту ТАСС.

Global Look Press / Peter Kneffel

Бах заявил, что тренерский штаб холодно отнесся к неудачам Валиевой. При этом президент МОК призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки, хотя Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что CAS принял неверное решение, проигнорировав положения кодекса в части отстранения «защищенных лиц», в том числе несовершеннолетних.

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал WADA за однотипные высказывания. Он считает, что у агентства избирательное и предвзятое отношение ко всем спортсменам.