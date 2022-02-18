Производители занялись оптимизацией размера упаковки для сохранения продуктовых цен

Москва, 18 февраля. Стремительный рост себестоимости производства продуктов вынуждает компании искать способы сократить расходы. Одним из решений стала оптимизация размера упаковки, пишет «Коммерсантъ».

Например, в ассортименте Nestle появился шоколад «Россия» весом 82 грамма, хотя прежде он составлял 85 граммов, а объем растворимого кофе снизился с 95 до 85 граммов. «Макфа» ввела для макаронных изделий упаковку 400 граммом вместо привычных 450 граммов.

По оценкам NielsenIQ, сниженные объемы характерны для более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке. При этом уменьшение упаковки не сказывается на конечной стоимости для потребителя — она остается прежней. Таким образом производители пытаются сохранять ценовую доступность продуктов.

Между тем в Министерстве сельского хозяйства РФ предупредили, что хлеб, молоко, сахар и овощи могут подорожать в текущем году. Замглавы ведомства Оксана Лут заявила, что тенденция продолжится до уборки нового урожая.

На этом фоне ретейлерам предложено добровольно ограничить наценку на социально значимые товары, выпускаемые популярными брендами. Ранее торговые сети пошли на такой шаг в отношении продукции собственного производства, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».