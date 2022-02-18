Давление на Киев: как НАТО могла пойти на уступки России по гарантиям безопасности

США и их союзники в порядке торга по гарантиям безопасности предложат России следующий вариант. Киеву «советуют» отказаться от планов подключения к НАТО, а Москве гарантируют неразмещение на территории Украины наступательных вооружений. Такое мнение ФАН высказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

«Двери остаются открытыми»

Двери НАТО для Украины остаются открытыми. Альянс не пойдет на компромисс в этом вопросе. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Двери НАТО (для Украины) остаются открытыми. Украина сама должна решать, куда она хочет [вступить]… Мы никогда не пойдем на компромиссы, если вопрос касается основополагающих принципов», — заявил он.

Федеральное агентство новостей /

Столтенберг считает, что Россия не имеет права запрещать той или иной стране вступать в Альянс.

На Киев давили

Как отметил Михаил Мошкин, о том, чем грозит натовская политика «открытых дверей», уже сказал Сергей Лавров — такой подход со всей очевидностью подразумевает продолжение расширение Альянса на восток, в том числе с охватом бывших советских республик. Таким образом, Москва еще раз обозначила (а в данном случае повторение нелишне) ключевую позицию в переговорах о гарантиях безопасности в Европе — тезис о красных линиях в отношениях Россия — НАТО. Генсек Столтенберг со своей стороны в очередной раз сослался на принцип добровольности присоединения к Североатлантическому альянсу.

«Любопытно, как тот же принцип истолковал Госдеп — ранее Джен Псаки сказала, что США никогда «не будут давить на Украину или другие страны» в вопросе вступления в НАТО. В этом контексте интересно прозвучало заявление украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Киев готов идти на уступки, чтобы избежать войны, в том числе может отказаться от намерения получить членство Украины в НАТО. Позже Пристайко говорил, что его неверно поняли, но вряд ли представитель Киева в ключевой державе Запада, экс-глава МИД и бывший вице-премьер мог «всего лишь оговориться», — пояснил Михаил Мошкин.

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И, заметил он, если Псаки говорила, что США не будут давить на Киев по поводу вступления Украины в НАТО, то, если верить словам Пристайко, на украинских партнеров как раз-таки давили. В том числе давили натовцы, с тем чтобы Киев «ради мира» отказался от атлантических планов. Фоном для всех этих заявлений служат продолжающиеся спекуляции по поводу все новых и новых дат «вторжения России на Украину», которые раз за разом сдвигаются.

«Но во всей этой истории (особенно с учетом заявления Пристайко) можно усмотреть и рациональное зерно. Нельзя исключить, что США и их союзники в порядке торга по гарантиям безопасности предложат России следующий вариант. НАТО не отказывается от принципа добровольности присоединения и не дает России письменных гарантий невступления в Альянс Украины, Грузии и других бывших республик СССР. При этом Киеву «советуют» отказаться от планов подключения к НАТО, а Москве гарантируют неразмещение на территории Украины наступательных вооружений. Устроит ли такой вариант российскую сторону — большой вопрос», — заключил Михаил Мошкин.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.