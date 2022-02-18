В Латвии стартовали совместные с ВС США военные учения Saber Strike

Рига, 18 февраля. Международные военные учения Saber Strike под руководством командования ВС США в Европе стартовали на территории Латвии.

В сообщении латвийского минобороны говорится, что в маневрах, которые будут проходить до 23 марта, примут участие около 400 военнослужащих ВС США, около 100 единиц техники и 22 американских вертолета Apache. Уже 28 февраля в Латвии также начнутся военные учения Crystal Arrow.

Ожидается, что в них будут участвовать 2,8 тысячи солдат и земессаргов (ополченцев) из Латвии и США, а также из десяти других стран. Кроме того, будут задействованы свыше 300 единиц наземной и воздушной техники.

Ранее сообщалось, что Пентагон перебрасывает на территорию Европы дополнительные войска без согласования с НАТО. Известно также, что Британия начала отправку военных и техники в Эстонию, передает RT.