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Морская авиация ЧФ перебазировала бомбардировщики из Крыма в рамках учений

Армия
Морская авиация ЧФ перебазировала бомбардировщики из Крыма в рамках учений
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin

Севастополь, 18 февраля. Экипажи бомбардировщиков Су-24 морской авиации Черноморского флота выполнили передислокацию на запасные аэродромы во время учений, сообщает пресс-служба ЧФ.

В тренировочных мероприятиях задействовали десять самолетов. Экипажи проявили нестандартные методы в рамках решения поставленной задачи и смогли выполнить ее быстрее нормативов.

«В ходе учения десять Су-24 провели перебазирование с аэродромов, дислоцированных в Крыму, на запасные, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее гвардейский ракетный крейсер «Москва» провел учения в акватории Черного моря. Ему удалось поразить более 50 морских и воздушных целей.

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россия су-24 учения крым черноморский флот
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