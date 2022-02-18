Морская авиация ЧФ перебазировала бомбардировщики из Крыма в рамках учений

Севастополь, 18 февраля. Экипажи бомбардировщиков Су-24 морской авиации Черноморского флота выполнили передислокацию на запасные аэродромы во время учений, сообщает пресс-служба ЧФ.

В тренировочных мероприятиях задействовали десять самолетов. Экипажи проявили нестандартные методы в рамках решения поставленной задачи и смогли выполнить ее быстрее нормативов.

«В ходе учения десять Су-24 провели перебазирование с аэродромов, дислоцированных в Крыму, на запасные, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее гвардейский ракетный крейсер «Москва» провел учения в акватории Черного моря. Ему удалось поразить более 50 морских и воздушных целей.