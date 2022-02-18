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Стандартный размер господдержки российских игровых фильмов достигнет 100 млн рублей

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 10:07
Экономика
Стандартный размер господдержки российских игровых фильмов достигнет 100 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 18 февраля. Министерство культуры России удвоило допустимый размер субсидий — до 100 миллионов рублей на один проект. Такая мера распространяется на отечественные игровые недебютные фильмы, сообщает «Российская газета».

Новая норма станет единой для всех игровых недебютных фильмов. Ранее объем господдержки был дифференцирован: социально значимые произведения могли рассчитывать на больший объем поддержки.

Игровое дебютное кино может претендовать на помощь до 50 миллионов рублей. В прошлом году этот показатель составлял 30 миллионов рублей. 

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кино фильмы господдержка кинематограф
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