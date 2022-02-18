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Около 20% россиян назвали глажку самым нелюбимым домашним делом

Общество
Около 20% россиян назвали глажку самым нелюбимым домашним делом
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Глажка одежды и мытье посуды признаны самыми нелюбимыми домашними делами среди россиян. Об этом заявили аналитики сервиса «СберУслуги» и Rambler&Co по результатам проведенного исследования.

Согласно полученным аналитиками данным, глажка одежды заняла первое место в рейтинге самых нелюбимых домашних дел. За этот вариант проголосовали 17% россиян. Второе место в списке заняло мытье посуды (15%), третье — мытье полов (14%). За разбор гардероба и протирание пыли проголосовали 12% респондентов.

«Еще 10% сказали, что они не любят ухаживать за домашними цветами, и только 6% отметили вынос мусора», — приводит текст исследования ТАСС.

Отмечается, что более четверти жителей России считают мытье посуды успокаивающим. Лидером рейтинга самых приятных домашних дел стал уход за домашними растениями, заключили аналитики.

Как сообщалось ранее, специалисты сервиса SuperJob проанализировали ожидания мужчин от грядущего Дня защитника Отечества. Согласно данным исследования, около 15% россиян не желают получать ничего в этот праздник.

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