WADA увидело опасность в решении CAS по делу Валиевой

Пекин, 18 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS), приняв решение в пользу фигуристки Камилы Валиевой, проигнорировал положения кодекса в части отстранения «защищенных лиц», в том числе несовершеннолетних.

WADA в релизе указало, что мотивировочная часть решения Спортивного арбитража по делу Валиевой подтверждает нарушение кодекса организации. Агентство возложило ответственность за позднюю проверку допинг-пробы ученицы Этери Тутберидзе на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

К тому же агентство считает, что инцидент с Камилой Валиевой может быть опасным прецедентом. В WADA выразили надежду, что Спортивный арбитраж больше не будет выносить подобных вердиктов.

Камилу Валиеву собирались временно отстранить от соревнований после выявления сомнительной допинг-пробы. Однако CAS встал на сторону спортсменки и допустил ее до личного турнира на Играх в Пекине.