Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 10:43
10:41
Технологии
Летом на трассе М11 начнут тестировать беспилотные грузовики
10:40
Экономика
ЦБ рассматривает возможность создания сервиса по управлению личными данными россиян
10:37
Спорт
Россия ухудшила положение в рейтинге УЕФА после поражения «Зенита» в матче с «Бетисом»
10:37
Общество
Продажа авиабилетов стартовала на прямые рейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Якутск
10:34
Общество
Эндокринолог Бююкгебиз предупредил о находящихся в доме гормональных разрушителях
10:31
Олимпийские игры 2022
Устроившая истерику после проката на ОИ Трусова оттолкнула Тутберидзе
10:30
Политика
Глава Крыма Аксенов назвал 18 февраля рубежом в истории республики
10:28
Олимпийские игры 2022
Фристайлист Сергей Ридзик принес России бронзу на ОИ-2022
10:28
Олимпийские игры 2022
Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на ОИ
10:25
Происшествия
В Москве задержали обоих иностранцев за избиение полицейских на станции метро «Тульская»
Все новости

WADA увидело опасность в решении CAS по делу Валиевой

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 09:53
Олимпийские игры 2022
WADA увидело опасность в решении CAS по делу Валиевой
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 18 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS), приняв решение в пользу фигуристки Камилы Валиевой, проигнорировал положения кодекса в части отстранения «защищенных лиц», в том числе несовершеннолетних.

WADA в релизе указало, что мотивировочная часть решения Спортивного арбитража по делу Валиевой подтверждает нарушение кодекса организации. Агентство возложило ответственность за позднюю проверку допинг-пробы ученицы Этери Тутберидзе на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

К тому же агентство считает, что инцидент с Камилой Валиевой может быть опасным прецедентом. В WADA выразили надежду, что Спортивный арбитраж больше не будет выносить подобных вердиктов.

Камилу Валиеву собирались временно отстранить от соревнований после выявления сомнительной допинг-пробы. Однако CAS встал на сторону спортсменки и допустил ее до личного турнира на Играх в Пекине.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / WADA увидело опасность в решении CAS по делу Валиевой
WADA допинг валиева
Комментировать