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Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Пекине

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 09:50
Спорт
Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Пекине
Global Look Press  /  Mathias Bergeld

Пекин, 18 февраля. Мужская сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Команда Юкки Ялонена обыграла Словакию со счетом 2:0. На счету форварда уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинена победный гол.

Финны агрессивно начали первый период. Подопечные Юкки Ялонена имели большое территориальное преимущество, которое привело к голу в конце стартовой двадцатиминутки. Заброшенная шайба на счету центрального нападающего «Салавата Юлаева» Сакари Маннинена.

Во втором и третьем периодах сборная Словакии значительно усилила давление на оборону финнов, однако великолепно сыграл вратарь Харри Сятери. В третьем отрезке матча финальную точку поставил Харри Песонен, поразив пустые ворота соперника.

Таким образом, сборная Финляндии вышла в финал хоккейного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине. Подопечные Юкки Ялонена 20 февраля в матче за золото сыграют с победителем пары Россия — Швеция.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отказался от общения с российскими журналистами. Причины такого поведения со стороны главы МОК неизвестны.

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