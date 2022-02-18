Вассерман объяснил, почему в США возможен новый «Чернобыль»

Стремление сэкономить на качестве оборудования может привести к новому «Чернобылю» на территории США. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее СМИ сообщили о том, что в Америке выявлено массовое использование контрафактных компонентов на атомных электростанциях.

«Думаю, если речи об угрозе не идет, тогда, наверное, эти контрафактные компоненты нужно просто провести по процедуре сертификации. Если же качество этой продукции ниже штатного, тогда речь действительно идет о серьезнейшей опасности. Необходимо как можно быстрее разобраться, заменить неподходящие компоненты на штатные. С каким из двух случаев мы имеем дело, я сказать не берусь», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман также добавил, что, на его взгляд, подобный подход в отрасли в конце концов может стать причиной трагедии.

«Американцы — народ весьма изобретательный по технической части. Очень может быть, они действительно нашли способ что-то удешевить с сохранением качества. Однако, боюсь, по коммерческой части изобретательность у них еще больше, чем по технической, и нам нужно ожидать какой-то серьезной опасности. К сожалению, этот вариант вероятен», — пояснил собеседник ФАН.

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

В завершение он назвал еще одну сферу, где в США дела обстоят аналогичным образом.

«Недавно выяснилось, что во многих видах боевой техники у американцев вместо полупроводниковых микросхем собственного производства используется что-то, произведенное в Китае. Это вполне естественно, если речь идет о возможности что-то сэкономить», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН призвал Пекин защитить термоядерные реакторы от «зеленой истерики». По его словам, навязанная экологическая повестка привела Китай к ряду экономических проблем.