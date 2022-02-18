Власти ДНР намерены эвакуировать жителей поселка Александровка из-за обстрелов

Донецк, 18 февраля. Власти ДНР приняли решение эвакуировать жителей прифронтового поселка Александровка из-за роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении агентства «Интерфакс» говорится, что участились обстрелы со стороны украинской армии. Именно поэтому было принято решение эвакуировать жителей населенного пункта в пригороде Донецка.

«Решение по эвакуации принято, но когда она начнется, пока неизвестно. Точного алгоритма действий на случай эвакуации пока тоже нет», — заявил глава администрации поселка Константин Чалый.

Ранее в ДНР заявили, что местная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. По имеющейся информации, украинские военные вели огонь по поселку Старомихайловка, передает RT.