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Власти ДНР намерены эвакуировать жителей поселка Александровка из-за обстрелов

Армия
Власти ДНР намерены эвакуировать жителей поселка Александровка из-за обстрелов
НА «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Донецк, 18 февраля. Власти ДНР приняли решение эвакуировать жителей прифронтового поселка Александровка из-за роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении агентства «Интерфакс» говорится, что участились обстрелы со стороны украинской армии. Именно поэтому было принято решение эвакуировать жителей населенного пункта в пригороде Донецка.

«Решение по эвакуации принято, но когда она начнется, пока неизвестно. Точного алгоритма действий на случай эвакуации пока тоже нет», — заявил глава администрации поселка Константин Чалый.

Ранее в ДНР заявили, что местная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. По имеющейся информации, украинские военные вели огонь по поселку Старомихайловка, передает RT.

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днр эвакуация поселок
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