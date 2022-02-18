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Ветеран войны в Донбассе: Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ высока как никогда
Политика
Ветеран войны в Донбассе: Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ высока как никогда
Федеральное агентство новостей  / 

Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ на республики Донбасса высока как никогда. Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Ситуация в Донбассе накануне резко обострилась. По некоторым данным, по территории ЛНР было выпущено более сотни снарядов. В ДНР зафиксировали около 50 выстрелов. Информации о разрушениях и погибших нет. Силы Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ.

Ветеран войны в Донбассе: Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ высока как никогда
Федеральное агентство новостей /

Как отметил Александр Матюшин, многие жители молодых республик Донбасса проснулись утром от звуков артиллерийской канонады.

«Практически все прифронтовые районы столицы ДНР, а также Горловка, Еленовка и южное направление подверглись мощному артиллерийскому обстрелу. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, а в многострадальной прифронтовой Старомихайловке получила осколочное ранение женщина. Все это произошло на фоне представления Россией в Совбезе ООН документов о военных преступлениях Украины в Донбассе», — пояснил Александр Матюшин.

Ветеран войны в Донбассе: Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ высока как никогда
Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

Он заметил, что украинские и западные СМИ в этот же день попытались провести информационную диверсию, обвинив военных ДНР и ЛНР в обстреле детского сада и провоцировании эскалации конфликта в Донбассе.

«В российском информационном пространстве эта диверсия была разоблачена. Но для внутриполитической украинской и западной повестки картинка «обстрелянного пророссийскими сепаратистами» сыграла свою роль в деле подготовки общественного мнения к войне. Вообще, учитывая количество стянутых к линии фронта украинских военнослужащих и бронетехники, вероятность войны высока как никогда», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Ворошилов сообщил, что Украина неоднократно заявляла, что не будет выполнять Минские соглашения. А в последнее время перестала даже притворяться, что стремится исполнять взятые на себя обязательства. Все действия Украины говорят о готовности решать вопрос Донбасса силой.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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