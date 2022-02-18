Ветеран войны в Донбассе: Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ высока как никогда

Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ на республики Донбасса высока как никогда. Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).
Ситуация в Донбассе накануне резко обострилась. По некоторым данным, по территории ЛНР было выпущено более сотни снарядов. В ДНР зафиксировали около 50 выстрелов. Информации о разрушениях и погибших нет. Силы Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ.
Как отметил Александр Матюшин, многие жители молодых республик Донбасса проснулись утром от звуков артиллерийской канонады.
«Практически все прифронтовые районы столицы ДНР, а также Горловка, Еленовка и южное направление подверглись мощному артиллерийскому обстрелу. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, а в многострадальной прифронтовой Старомихайловке получила осколочное ранение женщина. Все это произошло на фоне представления Россией в Совбезе ООН документов о военных преступлениях Украины в Донбассе», — пояснил Александр Матюшин.
Он заметил, что украинские и западные СМИ в этот же день попытались провести информационную диверсию, обвинив военных ДНР и ЛНР в обстреле детского сада и провоцировании эскалации конфликта в Донбассе.
«В российском информационном пространстве эта диверсия была разоблачена. Но для внутриполитической украинской и западной повестки картинка «обстрелянного пророссийскими сепаратистами» сыграла свою роль в деле подготовки общественного мнения к войне. Вообще, учитывая количество стянутых к линии фронта украинских военнослужащих и бронетехники, вероятность войны высока как никогда», — заключил Александр Матюшин.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.
Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Ворошилов сообщил, что Украина неоднократно заявляла, что не будет выполнять Минские соглашения. А в последнее время перестала даже притворяться, что стремится исполнять взятые на себя обязательства. Все действия Украины говорят о готовности решать вопрос Донбасса силой.
Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.