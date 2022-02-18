Названы шесть комнатных растений, не требующих тщательного ухода

Не у всех есть свободное время для того, чтобы поливать, пересаживать и удобрять комнатные растения. Marie Claire предлагает шесть видов растений, которым требуется минимальный уход.

Каждому известно, что комнатные растения не только очищают воздух, но и поднимают настроение тем, кто находится в помещении.

Именно по этой причине дома, офисы и даже промышленные предприятия их обитатели стараются максимально озеленить. Из-за широкого ассортимента представителей домашней и офисной фауны на первый взгляд трудно определить объем ухода за каждым из них. Именно поэтому лучше выбрать проверенные, неприхотливые экземпляры, из-за которых не стоит переживать, если вы вдруг забыли его полить или удобрить.

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Спатифиллум

Это растение иногда называют «женским счастьем». На Западе его называют «лилией мира». Он справедливо считается одним из самых простых в уходе растений.

Любит спатифиллум яркий непрямой солнечный свет, но, в принципе, может перенести и более низкие уровни освещения. Его вовсе не обязательно держать на подоконнике.

Колоссальным его плюсом является цветение. Обычно это происходит летом. Цветы белые, чем-то напоминают лилию. Зимой спатифиллум, оправдывая свое название, будто бы засыпает. У него прекращается рост, и цветок находится в состоянии покоя.

Активный рост происходит весной и летом. В это время спатифиллуму требуются более тщательный уход и частый полив.

При этом спатифиллум вряд ли вам подойдет, если у вас дома проживают питомцы. Они могут отравиться.

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Замиокулькас замиелистный

Экзотичность этого растения — не только в приставке «зами». Оно похоже на пальму и часто используется как тропическая составляющая интерьера. Популярность данного растения в том, что оно прекрасно чувствует себя в тени и не требует частого полива и прямого солнечного света.

Оно выживет при любых, даже самых сложных ситуациях. Например, если земля высохнет. Замиокулькас при этом довольно компактен и не займет много места в вашей квартире.

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Сциндапсус золотистый

Это удивительное растение имеет и другое, более загадочное название — «дьявольский плющ». По сути это лиана, а они чувствуют себя прекрасно в любой среде и быстро разрастаются.

Растение быстро привыкает к новой среде. Ему абсолютно наплевать, закрытое у вас помещение или терраса. Конечно, в темном погребе оно точно погибнет, и поливать его лучше, когда почва пересыхает.

Толстянка

Второе название этого представителя царства растений — «денежное дерево». Это комнатное растение, создающее эффект тропиков даже в самом минималистичном интерьере.

Денежное дерево может обойтись еженедельным поливом и прямым солнечным светом для роста. Между поливами обязательно, чтобы почва полностью высыхала.

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Хлорофитум хохлатый

По-другому это растение называют «паучьим растением». Это тот самый комнатный цветок, забыв о котором, можно не переживать, что он завянет.

Важно лишь обеспечить данному персонажу из вселенной Фауны должное количество солнечного света. Но хлорофитум так же, как и его собрат спатифиллум, может быть опасен для животных. Он обладает галлюциногенными свойствами, которые кошкам или собакам уж точно не понравятся.

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Алоэ

Этот суккулент знаком многим. Вообще, такие растения непритязательны. В них содержатся специальные ткани для запаса воды. Единственное, что ему нужно, — яркий свет, в частом поливе он не нуждается и растет очень медленно, поэтому постоянно пересаживать его в горшок побольше необязательно.

Можно выбрать и совсем миниатюрный вариант.

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