«Этот день в истории». Что произошло 18 февраля, праздники, факты, люди

Проект «Этот день в истории» — экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях, которые произошли в России, в мире и повлияли на нашу жизнь.

18 февраля отмечается День батарейки. Дата выбрана не случайно, в этот день в 1745 году родился итальянский ученый, физик, химик, физиолог Алессандро Вольт. Именно его изобретение стало прообразом современной батарейки: в 1800 году Вольту удалось преобразовать химическую энергию в электрическую путем помещения пластины меди и цинка в кислоту.

В этот день, но в 1911 году в Индии состоялся первый почтовый авиарейс. Его совершил пилот Анри Пике. На аэроплане он перевез 6,5 тысяч писем из города Аллахабада в Наини. Всю сумму, вырученную за перевозку посланий, авиа-почтальон передал гостинице «Оксфорд и Кембридж» на содержание английских студентов. Вскоре такой способ перевозки почты стал развиваться. Уже в мае 1918 года в США даже появилась первая стандартная серия марок авиапочты. В советской почтовой терминологии до 1932 года такой способ перевозки писем назывался «воздушной почтой».

18 февраля 1930 года астроном Клайд Уильям Томбо открыл карликовую планету Плутон. До 2006 года это небесное тело считали девятой планетой Солнечной системы. Площадь поверхности Плутона примерно равна площади России.

Обо всем подробнее — в новом выпуске программы «Этот день в истории».