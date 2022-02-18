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Сбербанк повысил процентные ставки по своим финансовым продуктам

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 09:49
Экономика
Сбербанк повысил процентные ставки по своим финансовым продуктам
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 18 февраля. Крупнейшая российская кредитная организация увеличила ставки по некоторым из своих вкладов. Повышение также коснулось ставки по ипотеке, передает «Интерфакс».

Максимальная эффективная ставка «СберВклада» теперь составляет 7,01%, а для пользователей «СберПрайм+» — до 8%. Сообщается, что доходность при капитализации процентов составит 9,5% годовых.

Банк также объявил о повышении ставок по жилищным займам. Для готового жилья и квартир в новостройках они будут равняться 11,3%. Условия по программам господдержки остались в рамках старых значений.

После повышения ключевой ставки Центробанка ипотека в РФ может снова подорожать. Эксперты считают, что ипотечные ставки могут вырасти до 13–15%

Юрист Наталья Патрушева ранее рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» об особенностях покупки недвижимости с использованием маткапитала.

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Все новости / Экономика / Сбербанк повысил процентные ставки по своим финансовым продуктам
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