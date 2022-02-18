Сбербанк повысил процентные ставки по своим финансовым продуктам

Москва, 18 февраля. Крупнейшая российская кредитная организация увеличила ставки по некоторым из своих вкладов. Повышение также коснулось ставки по ипотеке, передает «Интерфакс».

Максимальная эффективная ставка «СберВклада» теперь составляет 7,01%, а для пользователей «СберПрайм+» — до 8%. Сообщается, что доходность при капитализации процентов составит 9,5% годовых.

Банк также объявил о повышении ставок по жилищным займам. Для готового жилья и квартир в новостройках они будут равняться 11,3%. Условия по программам господдержки остались в рамках старых значений.

После повышения ключевой ставки Центробанка ипотека в РФ может снова подорожать. Эксперты считают, что ипотечные ставки могут вырасти до 13–15%

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