Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 10:43
10:41
Технологии
Летом на трассе М11 начнут тестировать беспилотные грузовики
10:40
Экономика
ЦБ рассматривает возможность создания сервиса по управлению личными данными россиян
10:37
Спорт
Россия ухудшила положение в рейтинге УЕФА после поражения «Зенита» в матче с «Бетисом»
10:37
Общество
Продажа авиабилетов стартовала на прямые рейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Якутск
10:34
Общество
Эндокринолог Бююкгебиз предупредил о находящихся в доме гормональных разрушителях
10:31
Олимпийские игры 2022
Устроившая истерику после проката на ОИ Трусова оттолкнула Тутберидзе
10:30
Политика
Глава Крыма Аксенов назвал 18 февраля рубежом в истории республики
10:28
Олимпийские игры 2022
Фристайлист Сергей Ридзик принес России бронзу на ОИ-2022
10:28
Олимпийские игры 2022
Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на ОИ
10:25
Происшествия
В Москве задержали обоих иностранцев за избиение полицейских на станции метро «Тульская»
Все новости

Спикер Госдумы Володин обвинил Зеленского в отказе от выполнения Минских соглашений

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 09:32
Политика
Спикер Госдумы Володин обвинил Зеленского в отказе от выполнения Минских соглашений
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 18 февраля. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского указывают на нежелание киевских властей выполнять Минские соглашения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Существуют вопросы, которые невозможно решить без согласования с республиками Донбасса, подчеркнул председатель нижней палаты парламента. Речь идет о местных выборах и политическом урегулировании, отметил он.

«Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения минских договоренностей», — сказал Володин.

Также спикер ГД напомнил, что в последние недели страны Запада обещали «вторжение» России на Украину. За дезинформацию никто извинения не принес, и вместо этого Киев вновь нарушает Минские соглашения, обстреливая Донбасс, добавил Володин.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению минских договоренностей. Они пытаются переложить свою вину на Москву, пояснил дипломат.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Спикер Госдумы Володин обвинил Зеленского в отказе от выполнения Минских соглашений
украина донбасс госдума зеленский володин соглашения
Комментировать