Спикер Госдумы Володин обвинил Зеленского в отказе от выполнения Минских соглашений

Москва, 18 февраля. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского указывают на нежелание киевских властей выполнять Минские соглашения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Существуют вопросы, которые невозможно решить без согласования с республиками Донбасса, подчеркнул председатель нижней палаты парламента. Речь идет о местных выборах и политическом урегулировании, отметил он.

«Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения минских договоренностей», — сказал Володин.

Также спикер ГД напомнил, что в последние недели страны Запада обещали «вторжение» России на Украину. За дезинформацию никто извинения не принес, и вместо этого Киев вновь нарушает Минские соглашения, обстреливая Донбасс, добавил Володин.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению минских договоренностей. Они пытаются переложить свою вину на Москву, пояснил дипломат.