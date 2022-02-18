Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Москва, 18 февраля. Курс доллара на Мосбирже снижается по отношению к рублю в сравнении с результатом закрытия предыдущей торговой сессии.

Американская валюта торгуется на уровне 75,8 рубля по состоянию на 9:15 по московскому времени, подешевев на 8,75 копейки. В свою очередь курс евро составил 86,55 рубля, упав на 2 копейки.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в случае положительного исхода переговорного процесса по Украине геополитические риски снизятся. Инвесторы сами обратят внимание на рубль из-за высоких ставок Центробанка РФ.