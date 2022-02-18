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Военнослужащие ВС РФ применили барражирующий боеприпас «Ланцет» в Сирии

Армия
Военнослужащие ВС РФ применили барражирующий боеприпас «Ланцет» в Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 18 февраля. Военнослужащие ВС РФ применили против террористов в Сирии модернизированную версию барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что дрон-камикадзе в рамках испытаний был несколько раз применен российскими военными для нанесения ударов по позициям террористов в Сирии. Отмечается, что модернизированный вариант «Ланцета» получил обновленную аэродинамику.

«Новый аппарат получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества», — добавил источник.

Ранее телеканал RT сообщал, что Минобороны РФ показало на видео уничтожение дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика. Отметим, что недавно беспилотник в ходе испытаний запустили с борта скоростного штурмового катера БК-16Э.

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Сирия боевики вс рф Ланцет
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