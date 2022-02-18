Вильфанд предупредил россиян о наступлении череды суперциклонов

Москва, 18 февраля. Жителей европейской части России ожидает наступление череды суперциклонов и резкое снижение показателей атмосферного давления. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд подчеркнул, что подобные явления наблюдаются в России крайне редко. По его словам, наступление череды антициклонов связано с активной пульсацией Исландского минимума — области, в которой зарождаются антициклоны. Условия для образования циклонов создает различие температур.

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик также рассказал, что в 2022 году количество циклонов превысит средние значения на 40%. В ближайшие дни россиян ожидает температура, свойственная для апреля. В грядущую среду прогнозируется похолодание.

Как сообщает издание «Ридус», 23 февраля температура воздуха в регионах Центральной России будет соответствовать мартовским показателям. Температурная норма будет превышена на 10-11 градусов.

В пятницу, 18 февраля, жителей центра Европейской России ожидает «супертеплая погода», заявил Вильфанд. По его словам, в абсолютном выражении температура достигнет +5 градусов.