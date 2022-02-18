Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 10:42
10:41
Технологии
Летом на трассе М11 начнут тестировать беспилотные грузовики
10:40
Экономика
ЦБ рассматривает возможность создания сервиса по управлению личными данными россиян
10:37
Спорт
Россия ухудшила положение в рейтинге УЕФА после поражения «Зенита» в матче с «Бетисом»
10:37
Общество
Продажа авиабилетов стартовала на прямые рейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Якутск
10:34
Общество
Эндокринолог Бююкгебиз предупредил о находящихся в доме гормональных разрушителях
10:31
Олимпийские игры 2022
Устроившая истерику после проката на ОИ Трусова оттолкнула Тутберидзе
10:30
Политика
Глава Крыма Аксенов назвал 18 февраля рубежом в истории республики
10:28
Олимпийские игры 2022
Фристайлист Сергей Ридзик принес России бронзу на ОИ-2022
10:28
Олимпийские игры 2022
Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на ОИ
10:25
Происшествия
В Москве задержали обоих иностранцев за избиение полицейских на станции метро «Тульская»
Все новости

Вильфанд предупредил россиян о наступлении череды суперциклонов

Общество
Вильфанд предупредил россиян о наступлении череды суперциклонов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 февраля. Жителей европейской части России ожидает наступление череды суперциклонов и резкое снижение показателей атмосферного давления. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд подчеркнул, что подобные явления наблюдаются в России крайне редко. По его словам, наступление череды антициклонов связано с активной пульсацией Исландского минимума — области, в которой зарождаются антициклоны. Условия для образования циклонов создает различие температур.

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик также рассказал, что в 2022 году количество циклонов превысит средние значения на 40%. В ближайшие дни россиян ожидает температура, свойственная для апреля. В грядущую среду прогнозируется похолодание.

Как сообщает издание «Ридус», 23 февраля температура воздуха в регионах Центральной России будет соответствовать мартовским показателям. Температурная норма будет превышена на 10-11 градусов.

В пятницу, 18 февраля, жителей центра Европейской России ожидает «супертеплая погода», заявил Вильфанд. По его словам, в абсолютном выражении температура достигнет +5 градусов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вильфанд предупредил россиян о наступлении череды суперциклонов
погода Роман Вильфанд прогноз циклон
Комментировать