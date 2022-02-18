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Журналисты Fox News раскритиковали Байдена, сбежавшего с трибуны после речи про Украину

Политика
Журналисты Fox News раскритиковали Байдена, сбежавшего с трибуны после речи про Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 февраля. Президент США Джо Байден буквально сбежал от журналистов после своего выступления про Украину и Россию. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Американский лидер зачитал речь про Украину 15 февраля. Когда журналисты стали задавать ему вопросы, он спешно покинул трибуну, не обратив на СМИ никакого внимания. Как отметила ведущая канала, Байден не изменяет привычке игнорировать вопросы как по международным, так и по внутренним проблемам.

Обозреватель сравнила его с профессиональным игроком в американский футбол, который очень быстро уносится и покидает поле зрения.

Ранее Байден вновь заявил о возможном «вторжении» России на Украину. По словам американского лидера, у него есть основания полагать, что Москва совершит «нападение» на Киев в ближайшие несколько дней. Также глава Белого дома заявил о владении некоторой информацией, согласно которой Россия проводит операции под чужим флагом.

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украина сша байден
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