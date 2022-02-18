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Постпред США Томас-Гринфилд не смогла назвать страну, куда «вторглась» Россия

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 09:38
Политика
Постпред США Томас-Гринфилд не смогла назвать страну, куда «вторглась» Россия
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 18 февраля. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оконфузилась в интервью CNN, не вспомнив страну или регион, куда «вторглась» Россия.

Ведущий заявил, что его знакомые украинцы в США не верят в «масштабное вторжение» на территорию страны. Он поинтересовался, что на этот счет думает дипломат.

В ответ Томас-Гринфилд сказала, что разные вещи могут интерпретироваться по-разному. Она заявила, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», но не смогла пояснить, о каких регионах говорит.

«Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — высказалась дипломат.

Постпред США Томас-Гринфилд не смогла назвать страну, куда «вторглась» Россия
Global Look Press / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежем и Ростовом. Об этом она сказала на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

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