Автоколонна подразделений ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений

Санкт-Петербург, 18 февраля. Очередная автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что подразделения ВС РФ продолжают возвращение в пункты постоянной дислокации после плановых маневров. По имеющимся данным, в составе колонны ЗВО около 30 большегрузных автомобилей с личным составом и специальным оборудованием, передает RT.

«Очередная автомобильная колонна с военной техникой приступила к маршу с полигона в пункт постоянной дислокации», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что серия масштабных маневров российской армии, ВМФ и ВКС РФ стала свидетельством военного превосходства Москвы над странами Запада. По мнению экспертов, Россия не просто так прибегает к демонстрации своих боевых возможностей.