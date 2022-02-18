Спасатели эвакуировали сахалинских рыбаков с дрейфующей льдины

Макаров, 18 февраля. Группа рыбаков оказалась отрезана от суши из-за отколовшейся льдины. Региональное ГУ МЧС в срочном порядке отправила отряд спасателей на место происшествия.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в районе села Гребенское Макаровского района. Четыре человека находились на дрейфующей льдине без возможности самостоятельно выйти на берег. К ним на помощь выдвинулся поисково-спасательный отряд имени Полякова ГУ МЧС России.

В 18:30 спасательная операция была завершена. Все рыбаки были благополучно эвакуированы. Медицинская помощь им не понадобилась.

История рыбаков в населенном пункте Ломоносово Ленинградской области закончилась не так благополучно. Двое мужчин поздно ночью провалились под лед финского залива. Одного из них удалось спасти, второй — умер от переохлаждения.