Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 09:13
09:09
Происшествия
Заразившиеся гепатитом детям в Приамурье выплатили более 7 млн рублей компенсации
09:06
Политика
Постпред США Томас-Гринфилд не смогла назвать страну, куда «вторглась» Россия
09:05
Армия
Автоколонна подразделений ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
09:01
Происшествия
Спасатели эвакуировали сахалинских рыбаков с дрейфующей льдины
09:00
Весь мир
Анкара оспаривает суверенитет греческих островов в Эгейском море
08:54
Политика
Washington Post: разведка США заявила об «уловке» России
08:53
Происшествия
Жертвами аварии в Новосибирской области стали три человека
08:51
Экономика
Финансист Воронкова: Центробанк должен повысить конкурентоспособность своего аналога SWIFT
08:47
Происшествия
Правоохранители арестовали мужчину с психотропными веществами в Ленобласти
08:46
Общество
Депутат ГД Бабашов озвучил дату завершения газификации Крыма
Все новости

Спасатели эвакуировали сахалинских рыбаков с дрейфующей льдины

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 09:01
Происшествия
Спасатели эвакуировали сахалинских рыбаков с дрейфующей льдины
53.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Макаров, 18 февраля. Группа рыбаков оказалась отрезана от суши из-за отколовшейся льдины. Региональное ГУ МЧС в срочном порядке отправила отряд спасателей на место происшествия.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в районе села Гребенское Макаровского района. Четыре человека находились на дрейфующей льдине без возможности самостоятельно выйти на берег. К ним на помощь выдвинулся поисково-спасательный отряд имени Полякова ГУ МЧС России.

В 18:30 спасательная операция была завершена. Все рыбаки были благополучно эвакуированы. Медицинская помощь им не понадобилась.

История рыбаков в населенном пункте Ломоносово Ленинградской области закончилась не так благополучно. Двое мужчин поздно ночью провалились под лед финского залива. Одного из них удалось спасти, второй — умер от переохлаждения.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Спасатели эвакуировали сахалинских рыбаков с дрейфующей льдины
мчс рыбаки льдина макаровский район
Комментировать