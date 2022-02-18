Washington Post: разведка США заявила об «уловке» России

Вашингтон, 18 февраля. Разведслужбы США получили «достоверные» сведения, что отвод сил России от границ Украины является «уловкой». Об этом заявила американская газета Washington Post.

Американская разведка в очередной раз предоставила, по их словам, «достоверные сведения» о том, что отвод сил России от границ с Украиной является «кампанией по дезинформации», чтобы запутать Вашингтон. Также утверждается, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили осведомленность с этими данными.

«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — цитирует газета слова неназванного американского чиновника.

При этом в данном случае эти сведения поставились под сомнения американскими журналистами, ведь подобная информация уже неоднократно оказывалась ложной. Так, разведка недавно обещала «вторжение» России на Украину 15 февраля. Однако ни в этот день, ни позже никакого «нападения» не произошло.

Заявления, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами указал, что государство имеет полное право на подобные маневры, потому этот вопрос не подлежит обсуждению.