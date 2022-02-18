Финансист Воронкова: Центробанк должен повысить конкурентоспособность своего аналога SWIFT

Москва, 18 февраля. Руководство Центробанка России должно приложить все усилия для повышения конкурентоспособности собственного аналога платежной системы SWIFT. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.

В ответ на угрозы по отключению России от SWIFT, ЦБ разработал Систему передачи финансовых сообщений. При условии развития технических характеристик она может заменить международный аналог.

«Российскому мегарегулятору требуется активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT — СПФС, развивая ее технологические характеристики, что позволит расширить и масштабы ее деятельности», — заявила Воронкова.

Недавно главный аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков заявил, что у России есть меры безопасности на случай отключения от SWIFT. Финансист считает таким «запасным аэродромом» цифровой рубль.