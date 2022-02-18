Правоохранители арестовали мужчину с психотропными веществами в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали во Всеволожском районе Ленинградской области мужчину, который несколько лет назад скрылся от полиции из-за дела о наркотиках. Подозреваемого взяли под стражу, сообщил источник ФАН.

Полиция в марте 2018 года задержала юношу, который незаконно для личного употребления хранил наркотики. При нем было чуть меньше десяти грамм психотропного вещества. Молодому человеку было предъявлено обвинение по статье 228 Уголовного кодекса России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Полиция искала 25-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске, на протяжении нескольких лет. Теперь ему предстоит ответить за преступление в суде.

В Севастополе полиция изъяла у местного жителя почти два килограмма синтетических наркотиков. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.