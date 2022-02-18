Симферополь, 18 февраля. Полная газификация Крыма будет стоить 60 миллиардов рублей и завершится к 2030 году. Об этом сообщил депутат Госдумы от полуострова, экс-глава комитета по промышленной политике и строительству Леонид Бабашов.

Проект планируется реализовывать в несколько этапов, последний из которых будет завершен к 2030 году. На данный момент, без газа остаются Белогорский, Советский и Кировский районы, Судак, а также поселки Южного берега Крымского полуострова.

«Деньги на полную газификацию будут выделять частями, а работы планируют полностью завершить до 2030 года, Так же средства должны закрыть вопрос модернизации газовой инфраструктуры Крыма», — сообщил депутат.

Недавно немецкий депутат Бернд Бауман публично признал Крым российской территорией. Российские парламентарии в связи с этим выразили надежду, что в скором будущем с данным фактом согласится и канцлер ФРГ.