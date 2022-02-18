Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 09:13
09:09
Происшествия
Заразившиеся гепатитом детям в Приамурье выплатили более 7 млн рублей компенсации
09:06
Политика
Постпред США Томас-Гринфилд не смогла назвать страну, куда «вторглась» Россия
09:05
Армия
Автоколонна подразделений ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
09:01
Происшествия
Спасатели эвакуировали сахалинских рыбаков с дрейфующей льдины
09:00
Весь мир
Анкара оспаривает суверенитет греческих островов в Эгейском море
08:54
Политика
Washington Post: разведка США заявила об «уловке» России
08:53
Происшествия
Жертвами аварии в Новосибирской области стали три человека
08:51
Экономика
Финансист Воронкова: Центробанк должен повысить конкурентоспособность своего аналога SWIFT
08:47
Происшествия
Правоохранители арестовали мужчину с психотропными веществами в Ленобласти
08:46
Общество
Депутат ГД Бабашов озвучил дату завершения газификации Крыма
Все новости

Володин обвинил Украину в геноциде мирных людей в Донбассе

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 09:11
Политика
Володин обвинил Украину в геноциде мирных людей в Донбассе
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 18 февраля. Украина упорно отказывается от выполнения Минских соглашений из-за чего массово гибнут и страдают невинные мирные люди. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместо исполнения взятых на себя обязательств власти Украины предприняли попытку разжигания нового витка конфликта. При этом всем Киев и его западные партнеры пытаются возложить всю вину за происходящее на Москву.

«Последние недели Запад обещал "вторжение" Российской Федерации на Украину. За дезинформацию никто извинений не принес до сих пор. Вместо этого мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса», — написал Володин.

Председатель ГД также указал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского наладить контакт с представителями самопровозглашенных республик, без которого политическую часть Минских соглашений выполнить не получится.

«Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей... Мирные люди страдают, гибнут. Что это, если не геноцид?» — спросил Володин.

Зеленский ранее заявил, что Минские соглашения были составлены «бездарно» и поставили Украину в проигрышное положение. Одновременно с этим он наотрез отказался от диалога с главами ЛНР и ДНР, подчеркнув при этом их бессмысленность.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Володин обвинил Украину в геноциде мирных людей в Донбассе
украина ЛНР днр донбасс госдума володин
Комментировать