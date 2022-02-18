Володин обвинил Украину в геноциде мирных людей в Донбассе

Москва, 18 февраля. Украина упорно отказывается от выполнения Минских соглашений из-за чего массово гибнут и страдают невинные мирные люди. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместо исполнения взятых на себя обязательств власти Украины предприняли попытку разжигания нового витка конфликта. При этом всем Киев и его западные партнеры пытаются возложить всю вину за происходящее на Москву.

«Последние недели Запад обещал "вторжение" Российской Федерации на Украину. За дезинформацию никто извинений не принес до сих пор. Вместо этого мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса», — написал Володин.

Председатель ГД также указал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского наладить контакт с представителями самопровозглашенных республик, без которого политическую часть Минских соглашений выполнить не получится.

«Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей... Мирные люди страдают, гибнут. Что это, если не геноцид?» — спросил Володин.

Зеленский ранее заявил, что Минские соглашения были составлены «бездарно» и поставили Украину в проигрышное положение. Одновременно с этим он наотрез отказался от диалога с главами ЛНР и ДНР, подчеркнув при этом их бессмысленность.