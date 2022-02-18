Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 09:13
09:09
Происшествия
Заразившиеся гепатитом детям в Приамурье выплатили более 7 млн рублей компенсации
09:06
Политика
Постпред США Томас-Гринфилд не смогла назвать страну, куда «вторглась» Россия
09:05
Армия
Автоколонна подразделений ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
09:01
Происшествия
Спасатели эвакуировали сахалинских рыбаков с дрейфующей льдины
09:00
Весь мир
Анкара оспаривает суверенитет греческих островов в Эгейском море
08:54
Политика
Washington Post: разведка США заявила об «уловке» России
08:53
Происшествия
Жертвами аварии в Новосибирской области стали три человека
08:51
Экономика
Финансист Воронкова: Центробанк должен повысить конкурентоспособность своего аналога SWIFT
08:47
Происшествия
Правоохранители арестовали мужчину с психотропными веществами в Ленобласти
08:46
Общество
Депутат ГД Бабашов озвучил дату завершения газификации Крыма
Все новости

Губерниев: Валиева достойна огромного золотого слитка после Олимпийских игр

Олимпийские игры 2022
Губерниев: Валиева достойна огромного золотого слитка после Олимпийских игр
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 18 февраля. Фигуристка Камила Валиева столкнулась с огромным давлением и допинг-скандалом во время Олимпиады. После выступлений и пережитого стресса ей можно вручить золотую медаль «размером с Китай», заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Камилу Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде. Фигуристка лидировала по итогам короткой программы, но произвольная далась ей тяжелее. По мнению некоторых экспертов, свалившийся на спортсменку стресс сломил ее и не позволил сделать прокат безошибочным. В результате она заняла лишь четвертое место.

«Камиле сейчас можно вручить золотую медаль размером с Китай — огромный золотой слиток. Конечно, она заслужила красивый дорогой автомобиль, он ей достанется. Вопрос только в том, вручат ли ей настоящую олимпийскую медаль. Для того, чтобы это произошло, Российской Федерации придется постараться. Всей нашей стране необходимо сделать на это акцент — доказать закономерность ее победы», — отметил Губерниев в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Комментатор указал на необходимость создания нормальных условий для подготовки к следующим Играм. И это важно не только для фигуристок, но и для других спортсменов.

Фигуристка Камила Валиева сейчас нуждается в поддержке. И ободряющие слова ей высказывают не только поклонники, но и другие спортсмены. Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар похвалила Валиеву за выдержку.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Губерниев: Валиева достойна огромного золотого слитка после Олимпийских игр
губерниев валиева фигурное катание
Комментировать