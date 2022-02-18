Губерниев: Валиева достойна огромного золотого слитка после Олимпийских игр

Москва, 18 февраля. Фигуристка Камила Валиева столкнулась с огромным давлением и допинг-скандалом во время Олимпиады. После выступлений и пережитого стресса ей можно вручить золотую медаль «размером с Китай», заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Камилу Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде. Фигуристка лидировала по итогам короткой программы, но произвольная далась ей тяжелее. По мнению некоторых экспертов, свалившийся на спортсменку стресс сломил ее и не позволил сделать прокат безошибочным. В результате она заняла лишь четвертое место.

«Камиле сейчас можно вручить золотую медаль размером с Китай — огромный золотой слиток. Конечно, она заслужила красивый дорогой автомобиль, он ей достанется. Вопрос только в том, вручат ли ей настоящую олимпийскую медаль. Для того, чтобы это произошло, Российской Федерации придется постараться. Всей нашей стране необходимо сделать на это акцент — доказать закономерность ее победы», — отметил Губерниев в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Комментатор указал на необходимость создания нормальных условий для подготовки к следующим Играм. И это важно не только для фигуристок, но и для других спортсменов.

Фигуристка Камила Валиева сейчас нуждается в поддержке. И ободряющие слова ей высказывают не только поклонники, но и другие спортсмены. Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар похвалила Валиеву за выдержку.