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Женщина зарезала своего сожителя во время пьяного застолья в Колпино

Происшествия
Женщина зарезала своего сожителя во время пьяного застолья в Колпино
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Санкт-Петербург, 18 февраля. Полиция задержала женщину, которая хладнокровно зарезала своего сожителя в Колпино. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело 60 летнего мужчины с колото-резаными ранами в области спины. В ходе следственно-разыскных мероприятий была задержана жительница Колпино Ольга Ч. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о мере пресечения задержанной.

Днем ранее тело 32-летнего мужчины было обнаружено в Петербурге на улице Маршала Говорова. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который является соседом убитого.

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