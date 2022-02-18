Женщина зарезала своего сожителя во время пьяного застолья в Колпино

Санкт-Петербург, 18 февраля. Полиция задержала женщину, которая хладнокровно зарезала своего сожителя в Колпино. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело 60 летнего мужчины с колото-резаными ранами в области спины. В ходе следственно-разыскных мероприятий была задержана жительница Колпино Ольга Ч. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о мере пресечения задержанной.

Днем ранее тело 32-летнего мужчины было обнаружено в Петербурге на улице Маршала Говорова. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который является соседом убитого.