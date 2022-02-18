Школьница из Колпино отравилась таблетками в попытках облегчить боль в животе

Колпино, 18 февраля. Ученица девятого класса одной из местных школ поступила в больницу с острым медикаментозным отравлением. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Причиной отравления назван препарат бисакодил. Его девочка приняла для облегчения боли в животе, однако ошиблась с дозировкой и выпила 30 штук. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

После госпитализации состояние школьницы ухудшилось. В скором времени она была отправлена в реанимационное отделение больницы. Отмечается, что на учете в специализированных организациях девочка не состоит. Подобных инцидентов в семье школьницы прежде не наблюдалось.

Ранее в одну из больниц Санкт-Петербурга поступила студентка медицинского колледжа. Врачи диагностировали у пострадавшей отравление неизвестным веществом.