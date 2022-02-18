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Сенат США одобрил резолюцию о введении санкций против России

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 08:38
Политика
Сенат США одобрил резолюцию о введении санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 февраля. Пакет антироссийских ограничительных мер будет применен в случае, если ситуация на Украине резко обострится. Соответствующий документ приняли в парламенте Соединенных Штатов.

Члены сената признали, что принять документ до эскалации на Украине невозможно. Авторами документа выступили как члены Республиканской, так и Демократической партий США.

Отмечается, что одобренная резолюция носит предупредительный для Москвы характер. В частности, документ призван описать санкции, которые примут против России в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее Правительство Италии призвало вычеркнуть энергетический блок в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза. Рим считает, что ограничения Москвы по этому вопросу может навредить европейской стране.

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