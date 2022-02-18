Камила Валиева еще не вылетела из Пекина в Москву

Пекин, 18 февраля. Самолет с российскими спортсменами, выступавшими на Олимпийских играх в Пекине, до сих пор находится в аэропорту китайской столицы. Среди пассажиров олимпийская чемпионка Камила Валиева.

По расписанию вылет должен был состояться в 11:40 по пекинскому времени. Сейчас в китайской столице 13:33. Самолет с российскими олимпийцами до сих пор ждет разрешение на вылет, сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, взявшие серебро и золото соответственно, остались в Китае. Утром была тренировка для показательных выступлений, на которой спортсменки не присутствовали. Отмечается, что фигуристки после выступления в одиночном катании поздно вернулись в Олимпийскую деревню.