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Камила Валиева еще не вылетела из Пекина в Москву

Олимпийские игры 2022
Камила Валиева еще не вылетела из Пекина в Москву
Global Look Press  /  Peter Kneffel

Пекин, 18 февраля. Самолет с российскими спортсменами, выступавшими на Олимпийских играх в Пекине, до сих пор находится в аэропорту китайской столицы. Среди пассажиров олимпийская чемпионка Камила Валиева.

По расписанию вылет должен был состояться в 11:40 по пекинскому времени. Сейчас в китайской столице 13:33. Самолет с российскими олимпийцами до сих пор ждет разрешение на вылет, сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, взявшие серебро и золото соответственно, остались в Китае. Утром была тренировка для показательных выступлений, на которой спортсменки не присутствовали. Отмечается, что фигуристки после выступления в одиночном катании поздно вернулись в Олимпийскую деревню.

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