Брэд Питт собрался судиться с Анджелиной Джоли из-за винодельни

Вашингтон, 18 февраля. Голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь встретятся в суде. На этот раз причиной судебного разбирательства стала продажа актрисой своей части бизнеса в тайне от экс-супруга.

Летом прошлого года голливудская актриса подала иск с просьбой отменить временный запрет на продажу совместных с Питтом активов. Звезда «Туриста» хотела выставить на продажу свою долю в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции.

Питт пошел навстречу экс-супруге и разрешил ей продать часть бизнеса при условии, что он лично согласует с ней кандидатуру покупателя. Однако знаменитость, проигнорировав просьбу Питта, тайно продала свою долю филиалу известной компании.

Брэд Питт был в ярости. Его удивило хамское отношение жены к его просьбе. В итоге звезда Голливуда отправился в суд с иском к экс-жене. Он пожаловался, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней. Актер просит отменить сделку. Питт также собирается получить компенсацию за понесенный ущерб, пишет TMZ со ссылкой на судебные документы.

Бывшие супруги, которые когда-то считались образцом семейного счастья, развелись со скандалом. Питт и Джоли никак не могут поделить детей. Актриса претендует на единоличную опеку, а Питт намерен принимать участие в воспитании наследников.