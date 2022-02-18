Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 09:12
09:09
Происшествия
Заразившиеся гепатитом детям в Приамурье выплатили более 7 млн рублей компенсации
09:06
Политика
Постпред США Томас-Гринфилд не смогла назвать страну, куда «вторглась» Россия
09:05
Армия
Автоколонна подразделений ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
09:01
Происшествия
Спасатели эвакуировали сахалинских рыбаков с дрейфующей льдины
09:00
Весь мир
Анкара оспаривает суверенитет греческих островов в Эгейском море
08:54
Политика
Washington Post: разведка США заявила об «уловке» России
08:53
Происшествия
Жертвами аварии в Новосибирской области стали три человека
08:51
Экономика
Финансист Воронкова: Центробанк должен повысить конкурентоспособность своего аналога SWIFT
08:47
Происшествия
Правоохранители арестовали мужчину с психотропными веществами в Ленобласти
08:46
Общество
Депутат ГД Бабашов озвучил дату завершения газификации Крыма
Все новости

Брэд Питт собрался судиться с Анджелиной Джоли из-за винодельни

Шоу-бизнес
Брэд Питт собрался судиться с Анджелиной Джоли из-за винодельни
Кадр из фильма «Война миров Z».

Вашингтон, 18 февраля. Голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь встретятся в суде. На этот раз причиной судебного разбирательства стала продажа актрисой своей части бизнеса в тайне от экс-супруга.

Летом прошлого года голливудская актриса подала иск с просьбой отменить временный запрет на продажу совместных с Питтом активов. Звезда «Туриста» хотела выставить на продажу свою долю в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции.

Питт пошел навстречу экс-супруге и разрешил ей продать часть бизнеса при условии, что он лично согласует с ней кандидатуру покупателя. Однако знаменитость, проигнорировав просьбу Питта, тайно продала свою долю филиалу известной компании.

Брэд Питт был в ярости. Его удивило хамское отношение жены к его просьбе. В итоге звезда Голливуда отправился в суд с иском к экс-жене. Он пожаловался, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней. Актер просит отменить сделку. Питт также собирается получить компенсацию за понесенный ущерб, пишет TMZ со ссылкой на судебные документы.

Бывшие супруги, которые когда-то считались образцом семейного счастья, развелись со скандалом. Питт и Джоли никак не могут поделить детей. Актриса претендует на единоличную опеку, а Питт намерен принимать участие в воспитании наследников.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Брэд Питт собрался судиться с Анджелиной Джоли из-за винодельни
суд джоли питт
Комментировать