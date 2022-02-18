Фигурист Риппон призвал Щербакову поменять биографию в Instragram после победы на ОИ-2022

Вашингтон, 18 февраля. Российская спортсменка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. После грандиозного события она выложила свой первый пост в Instagram.

В комментариях поклонники поздравили спортсменку с золотой медалью. Однако особенно отличился американский фигурист Адам Риппон. Он сделал комплимент Анне, а также посоветовал ей сменить описание профиля в соцсети, ведь теперь она может похвастаться новым достижением.

«Золото здорово на тебе смотрится. Пришло время поменять биографию в "Инстаграме"», — прокомментировал он публикацию.

Ранее Анна Щербакова также дала свое первое интервью после победы на Олимпиаде. В нем спортсменка поделилась эмоциями, а также прокомментировала поведение своей коллеги Александры Трусовой, которая завоевала серебряную медаль.