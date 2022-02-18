Анна Щербакова разместила первый пост в соцсетях после триумфа на Олимпиаде

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный победе в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка прикрепила фото с церемонии награждения и сопроводила пост соответствующим комментарием. За свое выступление фигуристка получила 255,95 балла.

«Этот Бин Дунь Дунь (официальный талисман зимних Олимпийских игр 2022 года) точно мой любимый», — написала Щербакова.

Prt Scr instagram.com / @anna__shcherbakova_

Второе место заняла соотечественница Щербаковой Александра Трусова с результатом 251,73 балла. Тройку призеров замкнула японка Каори Сакамото (233,13), Камила Валиева заняла лишь четвертое место с 224,09 баллами.

Ранее Щербакова дала интервью журналистам. Она призналась, что испытывает невероятное счастье после победы в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.