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Анна Щербакова разместила первый пост в соцсетях после триумфа на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022
Анна Щербакова разместила первый пост в соцсетях после триумфа на Олимпиаде
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный победе в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка прикрепила фото с церемонии награждения и сопроводила пост соответствующим комментарием. За свое выступление фигуристка получила 255,95 балла.

«Этот Бин Дунь Дунь (официальный талисман зимних Олимпийских игр 2022 года) точно мой любимый», — написала Щербакова.

Анна Щербакова разместила первый пост в соцсетях после триумфа на Олимпиаде
Prt Scr instagram.com / @anna__shcherbakova_

Второе место заняла соотечественница Щербаковой Александра Трусова с результатом 251,73 балла. Тройку призеров замкнула японка Каори Сакамото (233,13), Камила Валиева заняла лишь четвертое место с 224,09 баллами.

Ранее Щербакова дала интервью журналистам. Она призналась, что испытывает невероятное счастье после победы в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Анна Щербакова разместила первый пост в соцсетях после триумфа на Олимпиаде
instagram олимпиада фигурное катание золотая медаль анна щербакова
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