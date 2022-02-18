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Щербакова и Трусова не вышли на тренировку перед показательными выступлениями

Олимпийские игры 2022
Щербакова и Трусова не вышли на тренировку перед показательными выступлениями
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 18 февраля. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова пропустили утреннюю тренировку перед показательными выступлениями по фигурному катанию на Олимпийских играх.

Показательные выступления запланированы на 20 февраля. Ночью около 01:45 по местному времени (20:45 четверга по Москве) Трусова прибыла в Олимпийскую деревню после произвольной программы одиночниц, за 15 минут до этого она ушла с арены. Дольше всех на арене присутствовала Щербакова, которая сдавала допинг-тест после победы, передает ТАСС.

Накануне Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании. Трусова, занявшая второе место, впала в истерику и обвинила Олимпиаду в своей сломанной жизни.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Щербакова и Трусова не вышли на тренировку перед показательными выступлениями
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