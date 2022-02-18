Президент МОК Бах допустил принятие строгих мер против Тутберидзе

Пекин, 18 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведет расследование в отношении тренера российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе. Об этом рассказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Такой ответ Бах дал на вопрос, стоит ли оставлять Тутберидзе в большом спорте. Причиной ее отстранения может стать допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», — сообщил Бах.

Ранее глава МОК высказался относительно наставников Валиевой. В частности его обеспокоило то, с каким холодом ее встретили тренера после проигрыша на соревнованиях.