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Президент МОК Бах допустил принятие строгих мер против Тутберидзе

Олимпийские игры 2022
Президент МОК Бах допустил принятие строгих мер против Тутберидзе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Пекин, 18 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведет расследование в отношении тренера российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе. Об этом рассказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Такой ответ Бах дал на вопрос, стоит ли оставлять Тутберидзе в большом спорте. Причиной ее отстранения может стать допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», — сообщил Бах.

Ранее глава МОК высказался относительно наставников Валиевой. В частности его обеспокоило то, с каким холодом ее встретили тренера после проигрыша на соревнованиях.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Президент МОК Бах допустил принятие строгих мер против Тутберидзе
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