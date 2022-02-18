Президент МОК не стал общаться с российскими журналистами после пресс-конференции

Пекин, 18 февраля. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел пресс-конференцию по поводу событий Олимпиады. По ее завершении он отказался отвечать на вопросы журналистов из России.

Одной из главных тем стал допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. В ходе пресс-конференции Бах ответил только на один вопрос от российских СМИ.

Результаты допинг-пробы, взятой у Валиевой в декабре прошлого года, показали положительный результат. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до участия в личном турнире, однако отложил церемонию награждения в случае попадания Валиевой в тройку призеров до результатов расследования.

Ранее CAS заявил, что в крови Валиевой был найден запрещенный препарата триметазидин. Согласно предварительной информации, препарат мог принадлежать дедушке спортсменки.