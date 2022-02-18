Молодой мужчина выжил после падения на лед с моста Саратов — Энгельс

Саратов, 18 февраля. Мужчина 20 лет упал с моста через Волгу, который соединяет Саратов и Энгельс. Инцидент произошел в минувший четверг.

Пострадавший получил серьезные травмы в результате падения, его состояние оценивается как критическое. На месте работали сотрудники Областной службы спасения, которые оказали первую помощь мужчине и доставили его до кареты скорой помощи.

Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 21:45 (20:45 по московскому времени). В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Похожий случай ранее произошел в Петербурге. После падения с моста Александра Невского там погиб мужчина, личность которого выясняется правоохранителями.