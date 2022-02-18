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Одиозный стендапер Идрак Мирзализаде обратился в суд с просьбой смягчить наказание

Общество
Одиозный стендапер Идрак Мирзализаде обратился в суд с просьбой смягчить наказание
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Москва, 18 февраля. Юморист Идрак Мирзализаде подал прошение в административный суд к МВД России о смягчении меры пресечения по нежелательности его пребывания на территории РФ. Об этом рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

По мнению правозащитника, вынесенное по делу Мирзализаде решение противоречит распоряжению Замоскворецкого районного суда Москвы, согласно которому МВД должно установить разумные временные рамки. Бадамшин настаивает на сокращении срока нежелательности пребывания комика в РФ до одного года.

«В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать Министерство устранить допущенное нарушение», — заявил Бадамшин.

Министерство внутренних дел РФ до этого снизило срок нежелательности пребывания стендап-комика с пожизненного на 14 лет. Однако не всех такое решение устроило. Шоумен Стас Барецкий заявил, что юмористу нужно навсегда запретить приближаться к границам России.

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мвд стендап мирзализаде
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